Усі наркотичні ліки з 13 жовтня відпускатимуться в аптеках лише за електронним рецептом. У МОЗ пояснили, з чим це пов’язано, і розповіли про винятки

Відпуск наркотичних препаратів в аптеках з 13 жовтня здійснюватиметься лише за електронним рецептом. Виняток — прифронтові території та зона бойових дій, де продовжать діяти обидва види рецептів — електронний і паперовий.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я, інформує НСН.

У відомстві пояснили, що таке рішення ухвалили ще в листопаді 2022 року. Очікується, що воно дозволить запобігти неконтрольованому обігу наркотичних (психотропних) ліків, адже їхнє вживання має особливо небезпечні ризики для життя та здоров’я людини.

Водночас у МОЗ наголосили, що пацієнтам не варто хвилюватися, оскільки кожен, хто за станом здоров’я потребує таких препаратів, гарантовано їх отримає.

З 13 жовтня усі наркотичні ліки відпускатимуться лише за електронним рецептом — МОЗ

Найпоширеніші запитання

У міністерстві відповіли на найпоширеніші запитання щодо відпуску наркотичних препаратів за електронним рецептом.

Що робити, якщо немає мобільного?

У такому разі можна ідентифікуватися у лікаря за допомогою документів: паспорту та індивідуального податкового номеру. Лікар роздрукує інформаційну довідку до рецепта, яка містить номер рецепта та код його погашення.

Термін дії е-рецепта на групу наркотичних ліків становить 10 днів, тобто так само, як і паперового рецептурного бланка.

А якщо вказав неправильний номер телефона або втратив до нього доступ?

Необхідно подати заявку на зміну номера через онлайн-форму на сайті. Номер телефону буде змінено протягом доби.

У МОЗ порадили пацієнтам, за можливості, перевірити у сімейного лікаря телефон, який прив’язаний до електронної медичної картки та у разі необхідності, змінити його.

Якщо у лікарні немає світла, чи можна буде отримати наркотичні (психотропні) препарати за паперовими бланками?

Так, існують певні винятки, в яких лікар зможе видати пацієнту паперовий аналог. Зокрема, через проблеми в роботі електронної системи внаслідок відключення світла, технічні проблеми тощо.

Як бути з пільговими наркотичними препаратами?

Наркотичні пільгові ліки, часткова чи повна вартість яких відшкодовується в межах програм місцевих бюджетів, теж відпускатимуться за е-рецептом.

Чи можна виїхати за кордон з наркотичними ліками, які були відпущені за е-рецептом?

Так, але під час виписування е-рецепта лікар має надрукувати йому інформаційну довідку та обовʼязково засвідчити її власним підписом і печаткою.

Які лікарі можуть виписати е-рецепт на наркотичні ліки, зокрема і пільгові?

Той, який відповідає за лікування пацієнта. Це може бути як сімейний лікар, так і профільний спеціаліст — хірург, онколог чи невролог тощо.

У якій аптеці можна придбати наркотичні ліки за е-рецептом?

Яка має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних лікарських засобів. На сьогодні 100% аптек, які мають відповідну ліцензію, зареєстровані та працюють в електронній системі МОЗ.

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