Усі наркотичні ліки з 13 жовтня відпускатимуться в аптеках лише за електронним рецептом. У МОЗ пояснили, з чим це пов’язано, і розповіли про винятки
Відпуск наркотичних препаратів в аптеках з 13 жовтня здійснюватиметься лише за електронним рецептом. Виняток — прифронтові території та зона бойових дій, де продовжать діяти обидва види рецептів — електронний і паперовий.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я, інформує НСН.
У відомстві пояснили, що таке рішення ухвалили ще в листопаді 2022 року. Очікується, що воно дозволить запобігти неконтрольованому обігу наркотичних (психотропних) ліків, адже їхнє вживання має особливо небезпечні ризики для життя та здоров’я людини.
Водночас у МОЗ наголосили, що пацієнтам не варто хвилюватися, оскільки кожен, хто за станом здоров’я потребує таких препаратів, гарантовано їх отримає.
З 13 жовтня усі наркотичні ліки відпускатимуться лише за електронним рецептом — МОЗ
Найпоширеніші запитання
У міністерстві відповіли на найпоширеніші запитання щодо відпуску наркотичних препаратів за електронним рецептом.
Що робити, якщо немає мобільного?
У такому разі можна ідентифікуватися у лікаря за допомогою документів: паспорту та індивідуального податкового номеру. Лікар роздрукує інформаційну довідку до рецепта, яка містить номер рецепта та код його погашення.
Термін дії е-рецепта на групу наркотичних ліків становить 10 днів, тобто так само, як і паперового рецептурного бланка.
А якщо вказав неправильний номер телефона або втратив до нього доступ?
Необхідно подати заявку на зміну номера через онлайн-форму на сайті. Номер телефону буде змінено протягом доби.
У МОЗ порадили пацієнтам, за можливості, перевірити у сімейного лікаря телефон, який прив’язаний до електронної медичної картки та у разі необхідності, змінити його.
Якщо у лікарні немає світла, чи можна буде отримати наркотичні (психотропні) препарати за паперовими бланками?
Так, існують певні винятки, в яких лікар зможе видати пацієнту паперовий аналог. Зокрема, через проблеми в роботі електронної системи внаслідок відключення світла, технічні проблеми тощо.
Як бути з пільговими наркотичними препаратами?
Наркотичні пільгові ліки, часткова чи повна вартість яких відшкодовується в межах програм місцевих бюджетів, теж відпускатимуться за е-рецептом.
Чи можна виїхати за кордон з наркотичними ліками, які були відпущені за е-рецептом?
Так, але під час виписування е-рецепта лікар має надрукувати йому інформаційну довідку та обовʼязково засвідчити її власним підписом і печаткою.
Які лікарі можуть виписати е-рецепт на наркотичні ліки, зокрема і пільгові?
Той, який відповідає за лікування пацієнта. Це може бути як сімейний лікар, так і профільний спеціаліст — хірург, онколог чи невролог тощо.
У якій аптеці можна придбати наркотичні ліки за е-рецептом?
Яка має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних лікарських засобів. На сьогодні 100% аптек, які мають відповідну ліцензію, зареєстровані та працюють в електронній системі МОЗ.
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