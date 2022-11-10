З 10 листопада Укрзалізниця продає квитки за новими правилами – що змінилося

Укрзалізниця з 10 листопада почала продавати квитки на популярний серед пасажирів рейс за новими правилами – які зміни відбулися

Укрзалізниця почала продавати квитки на популярний серед пасажирів потяг №67/68 Київ-Варшава виключно онлайн. Придбати квиток пасажири можуть за 20 діб до дати рейсу. Такі зміни діють з 10 листопада. Про це повідомляє NNS

Цей напрямок є одним із найбільш затребуваних серед пасажирів Укразалізниці. Щоб завадити шахраям-спекулянтам перепродувати квитки за “космічними” цінами, а також спростити доступ до квитків та позбавити громадян від черг, пасажирам спростили процес купівлі та ввели обмеження. В одні руки можна придбати не більше 4 квитків.

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Незважаючи на те, що на прямий рейс Київ – Варшава було збільшено кількість місць у 2,5 рази, попит все одно значно перевищує пропозицію. Охочих поїхати до Польщі цим потягом не зменшується, а кількість вагонів обмежена.

Також в Укрзалізниці заявили про те, що почастішали випадки шахрайства з боку спекулянтів. Вони перепродують квитки “з рук” або в соціальних мережах. Також виявлено випадки підроблених проїзних документів. У зв’язку з цим компанія і запровадила деякі обмежувальні заходи.

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