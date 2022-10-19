З 1 листопада подорожчає термінове оформлення внутрішнього та закордонного паспорта

В Україні з 1 листопада підвищиться вартість термінового оформлення внутрішнього та закордонного паспорта, а також документів для біженців

Кабінет міністрів змінив вартість послуг у сфері міграції з 1 листопада 2022 року. З наступного місяця подорожчає термінове оформлення паспорта, закордонного паспорта та проїзного документа біженця.

Про це повідомляється у Постанові уряду від 14 жовтня 2022 р. №1180. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Патріот Добнбасу.

Згідно з постановою, вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 до 496 гривень.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 3 чи 7 днів подорожчає з 704 гривень до 992 гривень.

Вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця зросте з 226 до 452 гривень.

Оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше подорожчає з 168 до 336 гривень.

Оформлення та обмін посвідки на тимчасове проживання подорожчає з 352 до 452 гривень.

Оформлення та обмін картки мігранта подорожчає з 199 до 399 гривень.

Крім того, через 6 місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України (у формі картки), крім оформлення паспорта громадянина України вперше, протягом 20 робочих днів зросте зі 126 до 248 гривень.

Також через 6 місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 20 днів подорожчає з 352 до 496 гривень.

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