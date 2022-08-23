Українці можуть оформити переведення пенсії до закордонного банку – як це зробити

Українці можуть оформити переведення пенсії до закордонного банку. Проте список банків, в які можна перевести пенсійну виплату з України, обмежений. Тому не скрізь і далеко не в будь-який банк можна оформити переведення виплат. Однак, якщо це можливо, то алгоритм переходу на інший банк доволі простий

Про це розповіли у Facebook-акаунті Пенсійного фонду України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Клієнт ПФУ поставив запитання, чи існує можливість переказати пенсійні виплати, які він отримує в українському банку, за кордон.

“Чи можна перевести пенсійну виплату на картковий рахунок іноземного банку, а саме канадського? Знаходжуся в Канаді, отримую пенсію з інвалідності на ПриватБанк”, — питає чоловік.

Переказ пенсії з одного банку в інший у принципі можливий. Проте банк, до якого ви хочете перевести пенсійні виплати, має бути зі списку уповноважених банків, через які ПФУ здійснює виплату пенсій. До цього списку входить 46 банківських установ і ознайомитися з ним можна за таким посиланням: https://mof.gov.ua/uk/upovnovazheni-banki-shhodo-obslugovuvannja-zarplatnih-proektiv

Якщо ви знайшли в цьому списку банк, який вам підходить, тоді потрібно відкрити рахунок у цьому банку та взяти реквізити цього рахунку, щоби відправити їх до ПФУ.

Отримавши реквізити нового банку, необхідно подати заяву щодо зміни банку для виплат пенсії. Заява подається до сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду України. Її можна подати як особисто (що в конкретному випадку навряд чи вдасться зробити, оскільки чоловік перебуває в Канаді), так і онлайн – через веб-портал електронних послуг ПФУ.

Як подати заяву онлайн

Перш ніж починати подання заяви онланй, потрібно зробити скан-копії таких документів:

паспорту;

ідентифікаційного коду;

заяви з реквізитами із нової банківської установи, на яку ви оформлюєте переведення пенсії.

Коли скан-копії цих документів готові (можна просто зробити смартфоном їхні якісні фотографії – так, щоб усе легко читалося), можна розпочинати процес подачі заяви.

Це роблять таким чином:

Заходите до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У розділі “Про пенсійне забезпечення” переходите до підрозділу “Внесення змін до пенсійної справи”.

Далі обираєте вкладку “Заява зміну способу виплати пенсії”.

У цій заяві потрібно заповнити всі необхідні поля, а також прикріпити до неї скан-копії документів, які вже у вас готові.

Далі залишається лише підписати анкету-заяву за допомогою свого КЕП та відправити її до Пенсійного фонду.

Якщо все вами оформлено правильно, через деякий час результат з’явиться у вашому особистому кабінеті на веб-порталі ПФУ. Його можна буде дізнатися у вкладці “Мої повідомлення”.

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