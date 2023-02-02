З 1 лютого допомога для ВПО буде проводитися по-новому

В Україні з 1 лютого нарахування допомоги для ВПО проводитиметься за новим принципом

З 1 лютого допомога для внутрішньо переміщених осіб відбуватиметься по-новому. Про це розповідає НСН

Допомогу зможуть отримати жителі тих територій, де:

можливі бойові дії;

активні бойові дії;

не визначена дата завершення боїв або тимчасової окупації.

Як виплачуватиметься допомога для ВПО з 1 лютого

До оновленого переліку, який складає уряд, увійшли території: Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Щомісячна державна допомога на проживання ВПО становить 2000 грн для дорослого і 3000 для дітей та людей з інвалідністю.

Тим часом агентство ООН у справах біженців знову відкрило реєстрацію на отримання допомоги ВПО. Українці можуть розраховувати на 2 200 грн на кожного члена сім’ї, допомога виплачуватиметься протягом трьох місяців.

З 1 лютого 2023 року українці, які перебувають у Польщі понад 120 днів, мають оплачувати 50% вартості свого проживання, але не більше ніж 40 злотих за одну людину на день.

З 1 травня сума збільшиться: переселенці, які перебувають у Польщі понад 180 днів, повинні будуть покривати 75% витрат, але не більш як 60 злотих за одну людину на день.

Джерело

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