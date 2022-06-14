Яку допомогу отримуватимуть пенсіонери без страхового стажу

Під час нарахування пенсії на першому місці наразі перебуває страховий стаж для пенсії, після чого до уваги під час нарахувань береться пенсійний вік. Які виплати отримають пенсіонери без страхового стажу.

Якщо людина взагалі не має страхового стажу, то вона отримуватиме допомогу, а не пенсію

Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті lyuboml.rayon.in.ua.

Якщо людина має страховий стаж, але менше 15 років, можна розраховувати лише на мінімальний розмір пенсії. Він прив’язаний до прожиткового мінімуму, що сьогодні становить 1934 грн. Раніше така виплата називалася «соціальною».

При чому отримувати такі виплати людина почне не в 60 років (як особи з повним стажем), а в 63 роки.

Якщо людина ніде не працювала офіційно (тобто у неї взагалі немає страхового стажу), вона отримуватиме допомогу, а не пенсію.

Марина Лазебна розповіла, що така допомога має назву «державна допомога тим людям, які не мають права на пенсію». Її розмір також прив’язаний до прожиткового мінімуму (1934 грн).

Але почати отримувати її можна лише з 65-річного віку.

Важливо, що категорія населення, яка не працювала взагалі або працювала неофіційно, на якісні програми підвищення розміру допомоги розраховувати не може.

Нові вимоги щодо стажу для виходу на пенсію у 2022 році