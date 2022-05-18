Які будуть тарифи на комунальні платежі з 1 червня під час воєнного стану

Влада України озвучила тарифи на комунальні платежі з 1 червня поточного 2022 року – йдеться про тарифи за газ, водопостачання та електроенергію

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Апостроф.

Кабінет Міністрів України вирішив залишити ціни на газ для населення без змін на рівні 8 гривень за кубометр. Пільгова ціна діятиме і для критично важливих підприємств.

Говорячи про електроенергію, слід зазначити, що у зв’язку з режимом воєнного стану ще у квітні 2022 року уряд ухвалив рішення “заморозити” тарифи на електроенергію. Додамо, що таке рішення діятиме ще як мінімум упродовж півроку.

В даний час тарифи на електроенергію в Україні виглядають так:

до 250 кВт*год – при оплаті 1,44 гривні за 1 кВт*год;

понад 250 кВт*год – при оплаті 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Що стосується тарифів на воду, то тут необхідно пам’ятати, що тарифи для водоканалів і підприємств, що займаються водовідведенням та водопостачанням, встановлюються Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг. Поки що регулятор не повідомляв про зміни тарифів.

Більш точна інформація про тарифи на централізоване водопостачання та послуги з постачання холодної води для населення доступна на сайті міністерства розвитку громад та територій України.

Відомо,що власникам зруйнованого або пошкодженого в ході війни з російськими окупантами житла спишуть заборгованість з комунальних платежів. Інші повинні будуть погасити заборгованість протягом трьох місяців після припинення дії воєнного стану.

Як оплачувати комунальні послуги під час воєнного стану