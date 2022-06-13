Як змінилися ціни на сало та вершкове масло в Україні

Ціни на продукти в Україні і до війни були нестабільними. А з початком військових дій багато товарів подорожчало. Проте, деякі продукти навіть зуміли трохи подешевшати. Так, у червні продемонстрували протилежні тенденції ціни на сало та на вершкове масло

Як змінилася вартість сала та вершкового масла NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Сало

Головний “український наркотик” у червні подешевшав порівняно з травнем. Причому, таке падіння цін сталося на тлі загального подорожчання свинини. Зокрема, середня ціна домашнього сала в червні залишилася такою самою, як у травні – 159,00 грн/кг. А ось солоне сало відчутно подешевшало: червнева ціна (160,75 грн/кг) виявилася набагато нижчою за травневу (182,50 грн/кг).

При цьому, звичайно, якщо порівнювати торішні ціни на сало з цінами поточного року, то контраст виходить разючим. У травні 2021 року вартість домашнього сала становила 130,67 грн/кг. Нагадаємо, що зараз вона дорівнює 159,00. Аналогічно минулорічна травнева ціна на солоне сало становила 144,57 грн/кг, а цього року навіть після зниження вона дорівнює 160,75.

Вершкове масло

Вершкове масло порівняно з травнем цього року у червні стало дорожчим за всіма позиціями. Так, пачка Селянського 72,5% жирності підскочила в ціні до 64,25 грн, а ще у травні вона коштувала 60,18.

Вершкове масло марки Яготинське 73% також зросло в ціні порівняно з травнем: 63,70 грн проти 62,45.

Ну, а якщо порівнювати ціни на вершкове масло цьогорічні та минулорічні, то від травня до травня вартість пачки зросла приблизно на 20 гривень.

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