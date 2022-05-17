Як залишатися на зв’язку та бути в курсі подій коли немає інтернету та мобільної мережі

У Держспецзв’язку поділилася порадами, які допоможуть залишатися на зв’язку з рідними та бути в курсі всіх подій в Україні

У період війни може виникнути проблеми з мобільною мережею та інтернетом. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України поділилася порадами, які допоможуть залишатися на зв’язку з рідними та бути в курсі всіх подій в Україні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті МЕТА.

Якщо у вас пропав інтернет та мобільний зв’язок, вам необхідно знайти локації, які мають стаціонарний телефонний зв’язок:

відділення пошти;

будівлі органів місцевого самоврядування;

відділення поліції;

пожежно-рятувальні частини;

станції швидкої медичної допомоги;

представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).

Однак, якщо ваше місто знаходиться в окупації, ці об’єкти можуть бути зайняті противником. Відвідування цих місць може бути небезпечним для вашого життя.

Щоб відстежувати інформацію про ситуацію в регіоні, евакуації та гуманітарних коридорах, слухайте радіо та телебачення.

У відомстві розповіли, що робити, якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення:

дивіться українське мовлення на розкодованому супутнику за допомогою супутникової антени та телевізора із супутниковим ресивером;

слухайте радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів.

Додамо, що українські канали можна знайти на відкритому супутнику. Сигнал приймається супутниковим приймачем або телевізором із вбудованим приймачем.

Параметри прийому:

супутник: Hotbird 13;

частота: 11219 МГц;

поляризація: H (горизонтальна);

символьна швидкість: 29900;

корекція помилок: FEC 3/5.

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