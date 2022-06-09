Як можна встановити особу загиблої людини – у МОЗ знайшли спосіб

У Міністерстві охорони здоров’я знайшли спосіб, як можна встановити особу загиблої людини

Судмедексперти встановлюють особи загиблих за допомогою експертизи ДНК. Коли родичі померлих звертаються до поліції, вони мають принести й свої біологічні зразки. Згодом їх використовують для виведення ДНК-профілю і порівнюють з тими, що наявні в єдиній базі даних.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд»

У живих людей беруть зразки крові, епітелій з ротової порожнини та зразки слини. У померлих в якості зразка підійде кров, м’які тканини, кістки та їхні фрагменти.

Тривалість процедури може становити до одного місяця. В Україні приймають зразки ДНК лише у біологічних батьків або дітей людини, що зникла або загинула. При цьому необхідно при собі мати паспорт або свідоцтво про народження.

Після цього в науково-дослідницькому центрі МВС України проводять процедуру встановлення генетичних зв’язків між загиблим та його родичами. Після цього ДНК-профіль зпівставляють з профілями потерпілого або його родичів.

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