Як можна отримати офіційне звільнення від мобілізації після вручення повістки

В Україні продовжується загальна мобілізація. Повістки почали вручати навіть тим військовозобов’язаним, які у мирний час були звільнені від призову. Проте, отримання повістки ще означає призов на службу. Отримати звільнення від мобілізації можна після проходження медичного огляду

Перед відправкою на службу всім чоловікам, яким вручать повістки, потрібно пройти медичний огляд, і лише потім буде ухвалено рішення щодо їхньої придатності до служби.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За словами адвоката Дмитра Циплицького, повністю звільняються від мобілізації лише ті військовозобов’язані, яких повністю зняли з військового обліку. Тим військовозобов’язаним, які були визнані обмежено придатними до служби, медична комісія становитиме висновок із переліком видів служби та робіт, які їм протипоказані.

Рішення про непридатність до служби того чи іншого призовника приймає військово-лікарська комісія. Перед відправкою до військової частини призовник проходить огляд у таких фахівців: хірург; терапевт; дерматолог; стоматолог; невропатолог; психіатр; офтальмолог; оториноларинголог.

Будь-який із цих фахівців на підставі висновку про стан здоров’я може визнати призовника непридатним. У разі потреби військовозобов’язаного можуть оглядати інші фахівці за умови наявності певних медичних показань.

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