Київстар, Vodafone та lifecell на фоні підвищення тарифів на послуги зв’язку постійно поповнюють список безкоштовних послуг для своїх абонентів. Як користуватися такими послугами від мобільних операторів

Скористатитися деякими з них можуть усі українці, незалежно від мобільного оператора. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Київстар ТБ

Київстар пропонує абонентам підключити додаток для перегляду телебачення з Play Market або з сайту компанії абсолютно безкоштовно та отримати доступ до певної кількості контенту без оплати. Без вибору тарифу всім абонентам Київстар автоматично підключає пакет “Легкий”. Дивитися фільми, серіали та ТВ-програми можна зі смартфона, планшета та Smart TV. Якщо потрібний розширений доступ до більшого числа відео та телеканалів, то можна вибрати інший тариф Київстрар по ціні від 100 грн до 200 грн на місяць.

Vodafone Cloud

Додаток від Vodafone, який дозволяє зберігати фото, відео, контакти і файли у надійному місці. Мобільний оператор пропонує абонентам 8 ГБ безкоштовної пам’яті, 64 ГБ будуть коштувати 30 грн/мiсяць, 128 ГБ – 50 грн/мiсяць. Для входу до Vodafone Cloud з будь-якого девайса використовується номер телефону та унікальний одноразовий пароль. Таким чином, повна конфеденційність забезпечена.

lifebox від lifecell

Доступ до сховища lifebox для абонентів lifecell абсолютно безкоштовне, якщо об’єм файлів не перевищує 5 ГБ пам’яті. Можна завантажити туди фото, музику, відео. Використовувати сховище можна як зі смартфона, так і з веб-версії на комп’ютері/ноутбуку. Якщо клієнт хоче розширити пам’ять у своєму “боксі”, може вибрати на сайті компанії потрібний тариф:за 50 ГБ доведеться щомісяця сплачувати 24,99 грн, а за 500 ГБ – 52,99 грн на місяць.

Київстар, Vodafone та lifecell підвищують тарифи на мобільний зв’язок з 1 січня 2022 року