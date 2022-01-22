Як через додаток “Дія“ можна повернути товар до магазину

В Україні мобільний додаток “Дія” стає все більш універсальним. Тепер споживачі можуть без проблем повернути товар до магазину, який із якихось причин не підійшов

Мережі гіпермаркетів Епіцентр та Нова лінія повідомили про можливість оформити повернення раніше придбаних товарів без необхідності пред’явлення паперового паспорта. Тепер споживач може повернути товар, просто показавши цифрову копію документів, що засвідчують особу, у додатку “Дія”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Процес повернення в Епіцентрі та Новій Лінії стає простішим і швидшим. Раніше покупець повинен обов’язково надати паперовий паспорт, щоб повернути придбаний товар. Це створювало незручності і забирало час у клієнтів мережі”, – розповіли в “Дії”.

Щоб оформити повернення товару, необхідно відкрити програму “Дія” на смартфоні. Потім натиснути на необхідний документ (паспорт), дати касиру просканувати штрихкод та підтвердити передачу даних.

Таким чином, завдяки додатку “Дія” покупці можуть без зайвого нервування і необхідності надавати паперові документи всього за кілька хвилин повернути покупки, що не сподобалися, назад продавцю. Поки таку можливість надають мережі гіпермаркетів Епіцентр та Нова лінія, у майбутньому, ймовірно, що інші магазини підключаться до цієї програми.

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