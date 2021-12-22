Нова послуга у програмі “Дія“ – захист грошей українців

У програмі “Дія” зявиться нова корисна послуга, розроблена спільно з Українським бюро кредитних історій

Користувачі отримають доступ до унікальної системи оповіщення. Вона дозволить захистити кошти та уникнути проблем із банками.

У програмі “Дія” незабаром запрацює нова послуга. Вона надсилатиме повідомлення про нові кредити та перевірку кредитної історії. Про це розповіли у пресслужбі порталу “Дія”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Нова корисна функція дозволить українцям захистити себе від шахраїв і вчасно дізнатися, якщо хтось спробує оформити кредит на їхнє ім’я.

“Тепер ви миттєво дізнаєтеся про нові кредити на вас і перевірку вашої кредитної історії з метою отримання кредиту”, – зазначила пресслужба порталу “Дія”.

Українцям пояснили, що якщо додаток “Дія” сповістить про оформлення кредитної позики, яку людина не оформляла, то можна одразу ж перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та скласти скаргу.

Якщо хтось здійснюватиме перевірку кредитної історії для отримання позички, то додаток “Дія” відразу сповістить людину про процес перевірки. У цьому випадку рекомендують зателефонувати до закладу, який запустив перевірку, та скасувати проведення операції.

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