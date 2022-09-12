Виклик «швидкої допомоги» – за який час мають доїхати лікарі та у яких випадках не приїжджають

Під час воєнного стану важливо пам’ятати, що в разі ведення активних бойових дій на території, з якої надійшов виклик «швидкої допомоги», виїзд бригади відтермінують до припинення загрози.У яких випадках “швидка” не приїде

Зокрема, усі виклики швидкої допомоги поділяються на чотири категорії. Питання доїзду бригади “екстренки” регулюється постановою Кабміну №1271 “Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події”.

Про це пише МОЗ, передає NNS.

Зазначається, що всі виклики, залежно від скарг пацієнта, поділяються на:

критичні – супроводжуються відсутністю або неефективним диханням, ознаками масивної кровотечі чи крововтрати;

екстрені – супроводжуються порушенням свідомості, ознаками кровотечі, гострого коронарного синдрому, мозкового інсульту та розладами дихання;

неекстрені – пацієнт потребує оцінки стану здоров’я, проте його стан не є невідкладним, а відстрочення надання медичної допомоги не призведе до погіршення його стану;

непрофільні – стан пацієнта не є невідкладним та не потребує надання медичної допомоги на місці.

Експерти кажуть, що на критичний виклик бригади мають доїхати за 10 хвилин, на екстрений – за 20. На неекстрені або непрофільні виклики медики не виїжджають.

Також у разі неекстрених звернень до пацієнта можуть направити медиків, але лише за умови, що є вільні бригади та немає доступу до отримання первинної медичної допомоги у сімейного лікаря. А якщо непрофільний стан, то пацієнта можуть проконсультувати у телефонному режимі.

Окрім того, зазначається, що з огляду на обставини, які не залежать від організації системи надання екстреної медичної допомоги, допускається перевищення нормативу доїзду. Наприклад, якщо йдеться про ускладнений дорожній рух, метеорологічні умови, сезонні особливості, епідеміологічну ситуацію тощо.

Особливості навчання у школах з урахуванням воєнного стану – що мають знати батьки