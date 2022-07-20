Особливості навчання у школах з урахуванням воєнного стану – що мають знати батьки

Навчання в школах розпочнеться 1 вересня й триватиме до 30 червня 2023 року. Які особливості навчання з урахуванням воєнного стану і що мають знати батьки

Про це пише Міністерстві освіти і науки України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Зокрема, очне навчання відбувається лише тоді, коли для всіх дітей та вчителів є місця в укритті.

Якщо місць у спорудах цивільного захисту не вистачає, то освітній процес може бути організований шляхом розподілу навчального часу в межах годин упродовж дня, тижня, місяця або семестру.

Що необхідно зробити перед відкриттям школи:

перевірити заклад освіти та прилеглі території на наявність вибухонебезпечних предметів;

підготувати системи оповіщення з урахуванням дітей з порушеннями зору та слуху;

визначити та позначити шляхи евакуації, підготувати і обладнати укриття;

створити запаси води та медикаментів;

провести тренування щодо дій у разі повітряної тривоги і охорони здоров’я, надання домедичної підготовки;

під’єднати Wi–Fi в укриттях для проведення занять.

Що мають знати батьки

Омбудсмен Сергій Горбачов розповів “Українській правді. Житя”, що школа повинна спілкуватися з батьками. Зокрема, перед початком навчального року школи мають провести інформаційну роботу з батьками, показати укриття і де під час повітряної тривоги будуть перебувати діти.

Також мають розробити та донести до відома дітей, батьків, вчителів правила перебування в укритті, правила передачі дитини батькам після завершення тривоги та інші безпекові питання.

Відповідну роботу необхідно провести з вихованцями, учнями та студентами щодо безпеки, ознайомити з правилами евакуації до укриття та перебування у ньому.

“Ми не можемо також ігнорувати реальний ризик терористичних актів, принесення вибухових пристроїв до закладів освіти, зброї, проникнення до закладів освіти, в яких немає пропускної системи, сторонніх небезпечних осіб. Тому з батьками та учнями необхідно провести роз’яснювальну роботу, застерегти їх про небезпеки та закликати бути пильними, звертати увагу на підозрілих сторонніх осіб та предмети в закладі освіти”, – сказав Горбачов.

Що має бути в укритті

Потрібно розрізняти види укриттів, адже для кожного виду укриття свої особливості його забезпечення.

Найпростіші укриття забезпечуються:

місцями для сидіння (лежання) – лавками, стільцями, ліжками тощо;

місткостями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну людину) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);

контейнерами для зберігання продуктів харчування;

виносними баками для нечистот, що щільно закриваються;

резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями);

засобами пожежогасіння;

засобами надання медичної допомоги;

засобами зв’язку та оповіщення (телефоном, радіоприймачем);

шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами).

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