Виїзд за кордон чоловіків, які мають інвалідність, здійснюється тільки за наявності відповідних документів, і це не тільки довідка.

Чоловіки з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи під час війни можуть виїхати з України, але статус інвалідності їм потрібно підтвердити відповідними документами.

Про це розповідає адвокат юридичної компанії “Де-юре” Лариса Кісь, повідомляють Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Під час дії воєнного стану виїзд за кордон чоловіків призовного віку обмежений. Виїжджати з України може тільки певна категорія чоловіків. До них відносяться, зокрема, чоловіки з інвалідністю всіх груп.

Порядок виїзду за кордон чоловіків з інвалідністю врегульований Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57, нагадує адвокат Лариса Кісь.

Виїзд за кордон чоловіків з інвалідністю – які документи потрібні крім довідки

Для перетину кордону чоловіку з інвалідністю призовного віку під час воєнного стану необхідно мати з собою такі документи:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус (в якому зазначено групу та причину інвалідності);

або пенсійного посвідчення в якому зазначено групу та причину інвалідності;

або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги (якщо в ньому зазначено групу та причину інвалідності),

або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Таким чином, одної довідки про інвалідність (Довідка до акту огляду медико-соціальної експертною комісією) або пенсійного посвідчення, виданого не у зв’язку з інвалідністю (наприклад, за вислугою) для виїзду за кордон недостатньо.

Крім того, для перетину кордону потрібні документи, які підтверджують інвалідність та документи, що підтверджують зняття з військового обліку. Це може бути довідка з військкомату, відмітка у військовому квитку тощо.

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