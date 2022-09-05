Виїзд студентів за кордон під час війни – хто може виїхати і які документи потрібно мати

Під час воєнного стану студенти та викладачі мають відстрочку від мобілізації, але виїзд студентів за кордон заборонено. Виняток зробили лише для деякої категорії здобувачів освіти. Які документи потрібно мати

Студенти та викладачі не можуть виїхати з країни під час війни. Виняток зробили лише для здобувачів освіти за кордоном. Але тільки за умови, що вони навчаються на денній формі. Цей статус необхідно підтвердити документально. Про це NNS дізнався з повідомлення з Телеграм-каналу Дніпро обласний.

Перш за все, треба звернутися до Територіального центру комплектування за місцем обліку (військкомат) та отримати запис у військовому квитку про відстрочку від призову (стосується чоловіків, яким вже виповнилося 18 років). Тоді від керівника ТЦК треба отримати дозвіл на перетин кордону та довідку про відстрочку чи тимчасову непридатність до військової служби.

Студентам іноземних ВНЗ для візиту в ТЦК знадобляться документи, які підтверджують навчання за кордоном:

студентський квиток або студентська віза;

довідка з навчального закладу;

виклик на навчання або документ, що підтверджує право на тимчасове проживання в країні у зв’язку із навчанням.

Якщо документи видані іноземною мовою, то їх доведеться перекласти українською та нотаріально засвідчити правильність перекладу з підписом перекладача.

Якщо вищевказані дії у ТЦК виконані, то безпосередньо при виїзді за межі України студент має показати прикордонникам такі документи:

закордонний паспорт;

документ, що підтверджує навчання за кордоном;

довідку про відстрочку;

військово-обліковий документ із записом щодо надання відстрочки від призову (призову за мобілізацією).

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