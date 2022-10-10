Вибухи у центрі Києва 10 жовтня – є жертви і травмовані

У центрі Києва вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунали вибухи: після восьмої і після девʼятої ранку

Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.

Унаслідок влучання російських ракет в центрі столиці є жертви, повідомляє ДСНС м. Києва. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

«Є травмовані та загиблі внаслідок кількох влучань у Києві різних місцях. Також на дорозі горять машини цивільного населення», – йдеться у повідомленні.

Наразі сигнал тривоги в Україні триває.

«Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває. Я звертаюся до всіх мешканців столиці: під час тривоги перебувайте в укриттях. У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати», – написав Кличко.

Відомо, що внаслідок обстрілу Шевченківського району Києва загинули 8 людей та 24 травмовано, загорілися шість автомобілів та понад 15 авто пошкоджено.

Загроза ракетного удару — онлайн-карта повітряних тривог в Україні