Втратив обох батьків і від голоду їв свої іграшки: як живе 6-річний Ілля з Маріуполя у новій родині

6-річний Ілля з Маріуполя лишився сиротою. Його батьки загинули у перший тиждень війни, коли ворог пішов на штурм міста. Хлопчик виживав серед чужих людей, а потім дитину вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію. Тут його зустріли Володимир та Марія Беспалові, які захотіли його всиновити

Про сумну історію зі щасливим кінцем розповідає NNS

Подружжя з Києва Володимир і Марія Беспалові до війни мріяли про усиновлення дитини. Вони активно працювали, щоб розширити житлову площу, а потім зайнятися цим питанням. Російське вторгення в Україну підкорегувало їхні плани.

“Ми чекали, щоб заробити більше грошей, мати кращу машину, купити будинок і побудувати щось, щоб спочатку дати нашим дітям. Але коли почалася війна, ми подумали, чому б не усиновити дитину зараз і не досягти цього разом, як сім’я”, – розповідає Володимир.

Того дня подружня пара, яка проживала на сході України, опублікувала звернення у соцмережах.

Як живе 6-річний Ілля з Маріуполя у новій родині

“Ми хочемо усиновити будь-якого хлопчика чи дівчинку, будь-яку новонароджену дитину”, — написали вони.

Після публікації звернення в Instagram, подружжя облаштувало дві вільні кімнати для дитини. Але через війну родина втратила і житло, і роботу, тож переїхала зі сходу до Києва.

За кілька тижнів на повідомлення відреагував волонтер, який допомагав евакуйовувати людей з Маріуполя. Серед тих, хто вижив і кого вдалося вивезти з міста, був 6-річний Ілля Костушевич. Його батьки були вбиті в перший тиждень війни.

Мати хлопчика потрапила під артилерійський обстріл. Жінка вийшла з дому, щоб знайти їжу для своєї родини. Не знаючи про долю своєї дружини, батько Іллі пішов шукати її наступного дня, але також був убитий під час обстрілу.

Маленького Іллю забрали сусіди. Він тижнями ховався в холодному темному підвалі з чужими людьми.

“Він так зголоднів, що почав їсти свої іграшки. Чоловіки розпивали алкоголь, а діти тих сусідів знущалися з нього. Він голодував і мерз”, – розповідає Марія.

Наступного ранку після повідомлення від волонтера подружжя вирушило у дводенну автомобільну подорож до Дніпра, де перебував Ілля.

Хлопчика взяли у родину, а повернувшись до Києва, Марії та Володимиру довелося пройти складний чотиримісячний процес, щоб стати законними опікунами Іллі, який включав розмови з терапевтами, численні візити до лікаря, поліцейські перевірки та державний обшук, щоб переконатися, що у хлопчика немає інших родичів.

Різноманітні донори, зокрема футбольний клуб “Шахтар” (Донецьк), допомогли фінансово, і ця підтримка дозволила родині знайти комфортне житло.

Зараз Марія та Володимир є законними опікунами Іллі. Вони планують офіційно усиновити його якомога швидше. Зараз в Україні призупинено всі процеси усиновлення через воєнний стан.

Незважаючи на їхнє щастя як нової сім’ї, життя Іллі стає важчим вечорами, коли в столиці вимикаєть електроенергію, через атаки Росії на енергомережу.

“Іноді йому стає страшно”, – говорить Марія. “У нього істерика, і він скаже мені, що це ніби знову в Маріуполі, в темряві”.

Втім, маленький Ілля вчиться справлятися. Коли він грав із парою у вітальні, освітленій свічками під час одного з відключень електроенергії, він підняв очі й сказав:

“Я більше не боюся темряви. Я знаю, що світло знову ввімкнеться”.

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