Схопив велосипеда і поїхав шукати вбитих батьків – 8-річного Богдана з Бахмута привезли на Київщину

8-річного Богдана з Бахмута, який втратив внаслідок ворожих обстрілів обох батьків, привезли на Київщину. Раніше повідомлялося, що осиротілу дитину візьме до себе рідна тітка, але очевидно, обставини змінилися…

Про те, що хлопчик на Київщині, розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає NNS. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

Восьмирічний Богдан вчора приїхав на Київщину. Його батьки загинули в Бахмуті декілька днів тому. Військові вивезли його із зони обстрілу. Далі Богдана евакуювали на Київщину. Тут його прихистили земляки – родина переселенців з Бахмута. Дякуємо їм велике, – написала Ірина Верещук 29 жовтня.

Також вона подякувала благодійникам за комп’ютер, який с передали хлопчику, щоб він міг продовжити навчатися в школі онлайн.

Нагадаємо, 8-річного Богданчика врятували у Бахмуті поліцейські. Історія дитини трагічна. Хлопчик залишився сам під обстрілами у районі, куди практично немає доступу. Його родину відібрали рашисти: тато й мама загинули на вулиці під час артилерійського удару. Жінка була на 7 місяці вагітності. Правоохоронці ризикнули життям, але забрали дитину з-під вогню.

До поліції надійшла інформація про те, що в Бахмуті потребує екстреної евакуації дитина. Район, де мешкав хлопчик, – під постійними ударами росіян, а шляхи до нього зруйновані, дістатися туди майже неможливо. Попри це, було організовано рятувальний рейс. До складу екіпажу увійшли начальник відділу превенції, парамедики, працівник служби у справах дітей.

Частину дороги довелося долати пішки, залишивши броньоване авто. Поліцейські розшукали дитину, яку прихистила сусідка. Як виявилося, декілька днів тому батьки залишили сина під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича. У цей момент поряд вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень.

Тіла пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялися, і забрати їх було неможливо. Дізнавшись, що тато, мама й ненароджений братик або сестричка загинули, Богдан втік від сусідки, схопив велосипед і поїхав на те місце.

Правоохоронці допомогли осиротілій дитині зібрати речі, вивезли з небезпечного району та нагодували. Втамувати душевний біль хлопчику допомагав постійний помічник поліцейських – такса Рем.

Повідомлялося, що Богдана забере до себе рідна тітка. Але, мабуть, щось не склалося..

У відео нижче хлопчик розповідає свою історію. Він каже, що не голодний і навіть трохи посміхається.

Поліція Донеччини закликає мешканців Бахмутського району евакуюватися.

Батька вбив російський снаряд, а мама померла раніше — як поліція рятувала дітей з-під обстрілів