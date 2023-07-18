Вступна кампанія – коли і як правильно подати мотиваційний лист у 2023 році

Абітурієнти для вступу повинні подати мотиваційний лист. У МОН розповіли, коли і як правильно це зробити

З 19 липня це можуть зробити бакалаври, молодші бакалаври та окремі вступники на магістратуру. А з 31 липня – решта тих, хто подається на магістратуру.

Про те, як правильно подати мотиваційний лист, пише МОН у Facebook.

Про це розповідає НСН.

Як подати мотиваційний лист

Мотиваційний лист необхідно подати абсолютно всім вступникам, окрім вступників до магістратури за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби”. Лист можна подати до кожної заяви у розділі “Подача заяв на вступ”.

Кожен ВНЗ має свої вимоги до цієї форми документа. Ознайомитись з нею можна у розділі “Вимоги” до конкретної конкурсної пропозиції. Якщо лист не зберігся у вашому персональному кабінеті з першого разу, то це може бути через перевищений час роботи з кабінетом. Повторіть процедуру у коротші терміни.

Кожному надається 120 хв для роботи у кабінеті. Варто заздалегідь написали лист в окремому файлі, а потім просто його завантажити для відправлення.

Після подання заяви текст листа змінити уже буде неможливо. Поле для його написання передбачає не більше, ніж 20 000 символів.

Як правильно скласти мотиваційний лист

Кожен ВНЗ може мати свої вимоги до оформлення мотиваційного листа. Тому варто спершу перевірити це на сайті закладу.

А от наступні ж рекомендації є універсальними. Мотиваційний лист має бути лаконічним зміст – містити тільки важливі факти, але не варто його перенасичувати зайвими деталями.

Логічно розбийте текст на абзаци, уникайте емоційності й намагайтесь висловлювати свою думку чітко й простими словами.

Обов’язково ретельно перевірте текст на помилки.

Якою має бути структура листа:

персональні дані

основна частина

висновок

подяка

підпис

На початку листа вкажіть, кому адресують лист (назва ВНЗ та ПІП відповідальної особи) та зазначте свої персональні дані (ПІП, електронна та фактична адреси, номер телефону). Усе це слід прописати у правому верхньому куті.

Шанобливе звернення до особи виділіть курсивом або напівжирним шрифтом.

Далі чітко та аргументованого поясніть, яка у вас мотивація навчатися саме на цій спеціальності у даному ВНЗ та чому мають вибрати саме вас. У листі повинна відчуватись ваша упевненість. Тому варто перед відправленням прочитати свій лист вголос й переконатися, що він звучить переконливо.

Ще новини України: Вступна кампанія 2023 – перелік документів, які потрібно надати абітурієнтам