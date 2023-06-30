Всі свята в липні 2023 року – чи будуть додаткові вихідні

У другому місяці літа на українців чекає важлива дата: День Української Державності. Дізнайтеся про всі свята в липні 2023 року

В липні зазвичай немає додаткових вихідних, адже в календарі свят немає жодної державної чи церковної події, які святкуються на офіційному рівні. Однак навіть якби й були, від 19 травня 2023 року почав діяти Закон №3057, яким було подовжено воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні від 20 травня до 18 серпня 2023 року.

Згідно з законом України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану“, додаткових вихідних у цей період не передбачено.

Скільки робочих і вихідних днів у липні 2023 року розповідає НСН.

В липні традиційно 31 день, з них 2023 року 21 будуть робочими, а 10 – офіційними вихідними (субота й неділя).

Тобто українці працюватимуть 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 та 31 липня. А відпочиватимуть 1 і 2, 8 і 9, 15 і 16, 22 і 23, 29 і 30 липня.

В середині літа на українців чекає кілька важливих подій. Зокрема, кілька професійних свят (День архітектора України – 1 липня, День Військово-морських сил Укpаїни – 2 липня, День військ ППО Збpойних сил України – 6 липня), деякі державні та міжнародні свята (Всесвітній день народонаселення – 11 липня, День Української Державності – 28 липня) та церковні свята (Різдво Іоанна Предтечі (Івана Купала) – 7 липня).

Міжнародні, церковні та державні свята в липні 2023 року

1 липня – День архітектури України та День державного реєстратора;

2 липня – День податківця України та День Військово-морських сил Укpаїни;

4 липня – День судового експерта;

6 липня – День військ ППО Збpойних сил України;

7 липня – День пpацівника природно-заповідної справи та Різдво Іоанна Предтечі (Івана Купала);

9 липня – День рибалки;

11 липня – Всесвітній день народонаселення;

12 липня – Всесвітній день бортпровідника;

16 липня – День бухгалтера і День працівників металургійної тa гірничодобувної промисловості;

18 липня – Міжднародний день Нельсона Мандели;

28 липня – День системного адміністратора, Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами та День Української Державності;

30 липня – День працівників торгівлі та День флоту України.

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