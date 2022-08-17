ВР посилила покарання за одне з порушень ПДР – збільшено суму штрафу

Народні депутати Верховної Ради України ухвалили за основу законопроект №7365, який передбачає посилення покарання за одне з порушень ПДР. Яку суму штрафу передбачено

ВР збільшила суму штрафу за неправильне та незаконне використання автомобільних номерних знаків. Про це свідчать дані сайту парламенту. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зокрема, законопроект №7365 пропонує доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новими нормами. Вони передбачають штраф у розмірі 850 гривень за брудні номерні знаки та штраф у розмірі 1700 гривень за незаконне використання номерних знаків правоохоронних структур (поліції, ЗСУ, Нацгвардії).

Розмір штрафів прив’язаний до неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Цей показник може змінюватись.

Таким чином, порушення порядку встановлення та використання номерних знаків транспортних засобів стане самостійною загальною нормою адміністративно-кримінальних покарань.

Народні депутати Верховної Ради України ухвалили законопроект №7365 за основу зі скороченим терміном підготовки. Це означає, що правки до нього внесуть у мінімальні терміни, після чого його винесуть до сесійної зали на розгляд народними депутатами.

Законопроект №7365 зареєстрували у ВР 10 травня 2022 року. Комітет із питань правоохоронної діяльності його схвалив.

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