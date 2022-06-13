Vodafone підключає популярний тариф зі знижкою – як підключитися та отримати бонус

Vodafone надає всім новим клієнтам тарифи для бізнесу за пільговою ціною. Популярний тариф можна буде підключити зі знижкою та отримати бонус

До кінця 2022 року підключити популярний тариф Vodafone Business абоненти зможуть із 50% знижкою – за 63 грн/місяць.

У вартість послуг входитимуть безлімітні дзвінки на мережу Vodafone та пакети мобільного інтернету. Знижка діятиме протягом року для нових клієнтів компанії, які підключаться до 31.12.2022. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

При підключенні даного тарифу абоненти Vodafone отримають приємний бонус – один місяць безкоштовного зв’язку для співробітників та фіксовану вартість послуг на рік.

Також бізнес-клієнти мобільного оператора можуть заощадити на послугах та подбати про те, щоб співробітники гарантовано залишалися на зв’язку протягом року за допомогою послуги “Рік без абонплат”. Для активації послуги слід сплатити за 11 місяців зв’язку одним платежем. Сума абонплати вийде від 1595 до 3300 грн, залежно від основного тарифу. Підключитися до послуги можуть абоненти SuperNet Start, SuperNet Pro та SuperNet Unlim.

Забезпечити зв’язок для співробітників, які знайшли тимчасовий притулок у країнах Європи та світу та продовжують працювати віддалено, допоможе послуга “Доступний роумінг” від Vodafone. Мобільний оператор безкоштовно щомісячно безкоштовно налічує 10 ГБ інтернету, 300 хвилин та 300 SMS для використання у 32 країнах для користувачів бізнес-тарифів. Послуга активується автоматично під час оплати стандартної абонплати за тарифом.

Vodafone підвищує тарифи на телефонний зв’язок та інтернет