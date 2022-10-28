Влада росії на окупованих територіях закликає не переходити на зимовий час разом із Україною

Гауляйтери на окупованих територіях закликають не переходити на зимовий час разом з Україною

Тимчасово окупована територія Запорізької області, за словами російських окупантів, нібито “вперше не буде переходити на зимовий час”. Про це повідомляє кремлівське видання «Інтерфакс» з посиланням на гауляйтерів області.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ZN,UA.

“У Запорізькій області залишається колишній час. Переведення стрілок годинника у 2022 році не буде”, – зазначено у виданні.

Так звана «влада» окупованого Енергодара наказала “ігнорувати всі заклики української влади перевести годинники на зимовий час”, це пояснюється тим, що місто та область вже нібито “живе в Російській Федерації та за московським часом” і не хочуть “звертати увагу на кривотолки, які влаштовує Україна”.

Нагадаємо, що цього тижня Україна перейде на зимовий час, стрілки годинника переводять на одну годину назад в останню неділю жовтня.

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