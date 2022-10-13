Перехід на зимовий час в Україні: коли саме переводити годинники і як вберегти здоров’я

Традиційно Україні переходить на зимовий час в жовтні. Таким чином збільшується проміжок денного часу та збільшується раціональність використання електроенергії

Коли саме і куди переводити стрілки годинників цієї осені та як нівелювати шкоду для здоров’я від такого переведення NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна

Коли правильно переводити час

Зазвичай годинники переводять на годину назад перед сном у останню неділю жовтня.

Звісно, існує й офіційний час зміни часу це – 04:00 ранку.

Цікавий факт, що разом з Україною переводять годинники країни Європейського союзу, а також:

Сполучені Штати Америки

Велика Британія

Канада

Австралія

Мексика

Ізраїль та інші.

Загалом переводять час 72 країни світу.

Історія переходу на зимовий час

Вперше практику переведення годинників двічі на рік упровадили у Британії в далекому 1908 році. До нас тенденція раціонального використання часу дійшла набагато пізніше, а саме у 1981 році.

Вже за часів незалежності, у 1996 році, рішенням Кабінету міністрів було регламентовано перехід на “літній” та “зимовий” час на державному рівні.

Мінімізуйте стрес для організму

По-перше, переведення часу шкідливе для літніх людей, адже вони сприймають навіть невеликі зміни значно важче ніж молодші люди. До речі, діти взагалі не мають ніяких проблем із безболісним пристосуванням до таких змін.

По-друге, більше всіх проблем виникає у людей, що звикли жити за графіком та лягають й встають з ліжка приблизно в один й той самий час.

Як першим, так і другим, лікарі радять заздалегідь намагатися трошки раніше лягати та раніше вставати з ліжка, аби перехід на “зимовий” час був якомога безболісним.

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