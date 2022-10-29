Військовий експерт розповів, які є загрози від окупантів для Кривого Рогу та Миколаєва

Військовий експерт Олег Жданов розповів про загрози від окупантів для Кривого Рогу та Миколаєва

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що можливість наступу російських окупаційних військ на Кривий Ріг та Миколаїв нині мінімальна. Про це повідомляє NNS

“Загроза мінімальна і вона, в принципі, не змінилася. Від того, що збільшилося угруповання, загроза не змінилася. Річ у тому, що російська федерація на сьогоднішній день навряд чи здатна провести там наступальну операцію у напрямку Кривого Рогу чи Миколаєва. Він основні зусилля зосереджує на побудові оборонних рубежів і на організації та веденні оборони від контрнаступу наших Збройних сил”, – заявив Жданов.

Також він додав, що лінія фронту відійшла від Кривого Рогу.

“На Криворізькому напрямку ми відкинули ворога майже на 20 кілометрів від Високопілля в напрямку до Нової Каховки. Тож лінія фронту відійшла навіть далі від Кривого Рогу. Загроза Кривому Рогу нині мінімальна”, – підкреслив Жданов.

Ситуація на півдні

Військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що російські війська намагаються ввести в оману ЗСУ, заявляючи про свій відхід з правого берега Херсона.

Також російські загарбники знову обстріляли Запорізьку область. 27 жовтня вони завдали удару по Пологівському та Василівському районах на Запоріжжі. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Одна людина загинула, двоє поранені.

Зберігається також загроза підриву дамби Каховської ГЕС. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що підрив дамби Каховської ГЕС означатиме дуже масштабне екологічне лихо, наслідки якого точно відчують вся Європа та світ.

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