Якщо військовослужбовець вважає, що рішення комісії не відображає його реального стану здоров’я, він може оскаржити висновок ВЛК
Про це повідомляє НСН з посиланням на допис Сил територіальної оборони ЗСУ в Facebook.
Для цього необхідно написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми
Після цього командир скеровує бійця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК), і тоду вже ЛКК ухвалює рішення.
У разі втрати працездатності понад 60 днів – будь-яка травма вважається тяжкою.
При цьому зазначається, що становлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК.
Військовослужбовець може оскаржити висновок ВЛК – як це зробити (інструкція)
Реформа військово-лікарських комісій в Україні
ВЛК наразі знаходяться чи не на тому ж рівні скандальності та корупційності, ніж колишні військкомати. Є багато історій, як за хабар там можна отримати будь-яку довідку про непридатність. Тому влада вирішила реформувати ВЛК.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарські комісії у країні працюють неякісно. Він зазначав, що влада підготує рішення для того, щоб виправити такі проблеми.
У вересні Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо реформи військово-лікарських експертиз в Збройних силах України.
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