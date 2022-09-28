Війська росії можуть змінити звичайне озброєння на атомні бомби майже непомітно

Більшість російських літаків, разом зі звичайними ракетами можуть здійснювати доставку тактичної ядерної зброї. Саме тому війська росії можуть використати атомні бомби замість звичайних боєприпасів

Розвідки США та інших союзних держав почали уважніше стежити за російськими військовими підрозділами, спроможними використати ядерну зброю.

“Розвідувальні агентства США та союзників активують зусилля із виявлення російських ракетних маневрів або комунікації, що можуть означати наказ володимира путіна на застосування ядерної зброї в Україні”.

Про це пише Politico із посиланням на слова п’яти анонімних поінформованих американських джерел, передає NNS.

Зазначається, що розвідувальні служби використовують наявні у них засоби в повітрі, космосі та кіберпросторі, а також комерційні супутники “для аналізу російських підрозділів, які можуть бути розгорнуті для завдання ядерного удару”.

Утім опитані Politico експерти звертають увагу, що багато російських літаків та суден здатні нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, що суттєво ускладнює завчасне виявлення.

“Це значить, що, хіба путін або його командувачі захочуть, аби світ дізнався завчасно, США можуть ніколи не взнати, що російські сили замінили звичайне озброєння на атомні бомби”, – наголошує видання.

Особливу увагу Західних розвідок привертає до себе також Калінінград, в якому росія протягом останніх років суттєво наростила військову міць.

Як повідомлялося, з 24 лютого в Україні триває повномасштабна російська воєнна агресія. Сили оборони України чинять запеклий опір російським загарбникам. Президент путін 21 вересня після оголошення часткової мобілізації в російській федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

Чи зможе росія непомітно підготувати ядерний удар – роз’янення експосла в США