Війна в Україні – загальні бойові втрати ворога станом на 15 жовтня

Збройні Сили України знищили 400 окупантів, 19 одиниць артилерії та збили два гвинтокрили за минулу добу – загальні бойові втрати ворога

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає NNS

У ранковому зведенні Генштабу військові заявили, що авіація ЗСУ завдала близько 30 ударів, а ракетні війська та артилерія вразили чотири пункти управління, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та техніки, 12 складів із боєприпасами та одну артилерійську установку.

Загальні втрати противника з повномасштабного вторгнення склали:

особового складу – 64700 (+400),

танків – 2524 (+3),

бойових броньованих машин – 5179 (+7),

артилерійських систем – 1582 (+16),

РСЗВ – 365 (+3),

засобів ППО – 186,

літаків – 268,

вертольотів – 242 (+2),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1210 (+11),

крилатих ракет – 316,

кораблів/катерів – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7),

спеціальної техніки – 142.

Війна в Україні – загальні бойові втрати противника на 13 жовтня