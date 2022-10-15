3
Україна
Тег:
3

Війна в Україні – загальні бойові втрати ворога станом на 15 жовтня

Дата
oalth3 2vsg5bvpf4auczvjhvx5zaqtqkym2x7a 1

Збройні Сили України знищили 400 окупантів, 19 одиниць артилерії та збили два гвинтокрили за минулу добу – загальні бойові втрати ворога

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає NNS

У ранковому зведенні Генштабу військові заявили, що авіація ЗСУ завдала близько 30 ударів, а ракетні війська та артилерія вразили чотири пункти управління, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та техніки, 12 складів із боєприпасами та одну артилерійську установку.

Загальні втрати противника з повномасштабного вторгнення склали:

  • особового складу – 64700 (+400),
  • танків – 2524 (+3),
  • бойових броньованих машин – 5179 (+7),
  • артилерійських систем – 1582 (+16),
  • РСЗВ – 365 (+3),
  • засобів ППО – 186,
  • літаків – 268,
  • вертольотів – 242 (+2),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1210 (+11),
  • крилатих ракет – 316,
  • кораблів/катерів – 16,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7),
  • спеціальної техніки – 142.

Війна в Україні – загальні бойові втрати ворога станом на 15 жовтня

Війна в Україні – загальні бойові втрати противника на 13 жовтня

To Top