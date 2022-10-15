Війна в Україні – загальні бойові втрати ворога станом на 15 жовтня

Збройні Сили України знищили 400 окупантів, 19 одиниць артилерії та збили два гвинтокрили за минулу добу – загальні бойові втрати ворога
Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає NNS
У ранковому зведенні Генштабу військові заявили, що авіація ЗСУ завдала близько 30 ударів, а ракетні війська та артилерія вразили чотири пункти управління, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та техніки, 12 складів із боєприпасами та одну артилерійську установку.
Загальні втрати противника з повномасштабного вторгнення склали:
- особового складу – 64700 (+400),
- танків – 2524 (+3),
- бойових броньованих машин – 5179 (+7),
- артилерійських систем – 1582 (+16),
- РСЗВ – 365 (+3),
- засобів ППО – 186,
- літаків – 268,
- вертольотів – 242 (+2),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1210 (+11),
- крилатих ракет – 316,
- кораблів/катерів – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3951 (+7),
- спеціальної техніки – 142.
Війна в Україні – загальні бойові втрати противника на 13 жовтня