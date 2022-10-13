Війна в Україні – загальні бойові втрати противника і ситуація на фронті 13 жовтня

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 420 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 6 вертольотів та 33 безпілотники. Про це повідомив Генштаб

Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 63800 (+420) осіб ліквідовано,

танків – 2511 (+6) од,

бойових броньованих машин – 5167 (+11) од,

артилерійських систем – 1556 (+17) од,

РСЗВ – 357 (+2) од,

засоби ППО – 183 (+0) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 240 (+6) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),

крилаті ракети – 316 (+0),

кораблі/катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,

спеціальна техніка – 140 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

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