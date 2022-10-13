Війна в Україні – загальні бойові втрати противника і ситуація на фронті 13 жовтня

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 420 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 6 вертольотів та 33 безпілотники. Про це повідомив Генштаб
Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 63800 (+420) осіб ліквідовано,
- танків – 2511 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 5167 (+11) од,
- артилерійських систем – 1556 (+17) од,
- РСЗВ – 357 (+2) од,
- засоби ППО – 183 (+0) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 240 (+6) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),
- крилаті ракети – 316 (+0),
- кораблі/катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,
- спеціальна техніка – 140 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
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