Відсотки по депозитам в Україні змінили – яка буде ставка

Завдяки підвищенню облікової ставки НБУ в Україні зміняться відсотки по депозитам. Вони мають стати суттєво вищими, ніж зараз. Це підвищить привабливість національної валюти і зробить депозитні вклади у гривнях прибутковими

Такі прогнози щодо гривневих депозитів українців дала в ефірі всеукраїнського марафону перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

До підвищення облікової ставки відсотки на депозитах були нижчими за показник інфляції. Через це люди, що поклали свої гроші на депозит, не могли навіть розраховувати на збереження їхньої вартості, а не те що на приріст. Цілком природно, що вкладники забирали свої гроші з депозитів та вкладали їх у купівлю якихось товарів або обмінювали їх на долари.

Тепер же, після підвищення облікової ставки НБУ у 2,5 рази, банки мають підвищити й відсотки за депозитами. Це знову зробити вклади в національній валюті привабливими. Люди будуть зберігати свої заощадження у гривнях, адже це стане вигідно.

“Приймаючи таке рішення, ми піклувалися про громадян. З нашої точки зору сьогодні банки повинні адекватно відреагувати – підняти ставки за гривневими депозитами й таким чином дати людям альтернативу, як зберегти свої вкладення”, – каже Катерина Рожкова.

За словами чиновниці, усі банки не змінять відсотки по депозитам одночасно. Та й саме підвищення, яке відбудеться, вкладники не відчують відразу. Та коли прийде пора забирати гроші з депозиту, тоді вже буде очевидним, що нова сума з процентами більше гріє серце.

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