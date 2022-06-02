Верховна Рада не запроваджуватиме акциз та ПДВ на паливо до кінця війни в Україні

Верховна Рада не запроваджуватиме акциз та ПДВ на паливо до кінця військового стану в Україні

Таку заяву зробив голова парламентського фінансового комітету Данило Гетьманцев.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За його словами, якщо знову ввести акциз та ПДВ на паливо, на АЗС збільшиться вартість бензину та дизельного палива. Уряд цього не хоче. Тому до кінця війни з російськими окупантами не повертатимуть ці податки.

Нагадаємо, у березні в Україні скасували акциз та знизили до 7% ПДВ на все паливо. Очікувалося, що це допоможе знизити ціни на бензин та дизельне паливо. Проте цього не сталося. А після того, як наприкінці квітня російські окупанти посилили обстріл нафтобаз, НПЗ та залізничної інфраструктури, в Україні утворився сильний дефіцит палива.

Кабмін навіть скасував регулювання цін на паливо (вірніше, призупинив на 2 місяці). В результаті побільшало постачальників палива, а в деяких областях практично зникли черги на АЗС. Зокрема черги на заправках зникли у Закарпатській області.

В Україні деякі мережі АЗС почали збільшувати ліміти на заправку паливом