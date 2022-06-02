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Верховна Рада не запроваджуватиме акциз та ПДВ на паливо до кінця війни в Україні

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в Украине отменят налог и акциз на топливо

Верховна Рада не запроваджуватиме акциз та ПДВ на паливо до кінця військового стану в Україні

Таку заяву зробив голова парламентського фінансового комітету Данило Гетьманцев.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Верховна Рада не запроваджуватиме акциз та ПДВ на паливо до кінця війни в Україні

За його словами, якщо знову ввести акциз та ПДВ на паливо, на АЗС збільшиться вартість бензину та дизельного палива. Уряд цього не хоче. Тому до кінця війни з російськими окупантами не повертатимуть ці податки.

Нагадаємо, у березні в Україні скасували акциз та знизили до 7% ПДВ на все паливо. Очікувалося, що це допоможе знизити ціни на бензин та дизельне паливо. Проте цього не сталося. А після того, як наприкінці квітня російські окупанти посилили обстріл нафтобаз, НПЗ та залізничної інфраструктури, в Україні утворився сильний дефіцит палива.

Кабмін навіть скасував регулювання цін на паливо (вірніше, призупинив на 2 місяці). В результаті побільшало постачальників палива, а в деяких областях практично зникли черги на АЗС. Зокрема черги на заправках зникли у Закарпатській області.

В Україні деякі мережі АЗС почали збільшувати ліміти на заправку паливом

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