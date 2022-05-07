Важлива інформація від АТБ щодо продуктів без українського маркування

Мережа супермаркетів АТБ просить клієнтів не дивуватися продуктам без українського маркування. Ці продукти не є гуманітаркою – подробиці

Пресслужба компанії 3 травня на офіційному сайті зазначила, що корпорація АТБ запустила власні прямі імпортні поставки продуктів харчування та товарів першої необхідності до магазинів торговельної мережі.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті PMG.ua.

“Таке рішення компанія прийняла, з урахуванням недостатньою кількістю відповідних пропозицій від українських виробників на внутрішньому ринку, що обумовлено військовими діями та знаходженням їх на окупованих територіях. Власний імпорт компанії не має жодного відношення до гуманітарних поставок відповідних організацій та волонтерських рухів”, – йдеться в повідомленні.

Продукти без українського маркування – це власні імпортні поставки АТБ

На сьогодні прямі імпортні поставки в магазини торговельної мережі “АТБ”, насамперед, в Київському, Одеському, Миколаївському, Харківському регіонах, здійснюються з Польщі, країн Балтії та Туреччини.

Зазначається, що компанія планує надалі збільшувати перелік імпортованих товарів та регіони постачання.

“Задля забезпечення продовольчої безпеки в країні та здійснення оперативного та максимального наповнення магазинів продуктами харчування та товарами першої необхідності, компанія на платній основі імпортує товари без зазначення на кожній одиниці продукції відповідного маркування на українській мові. Такий механізм імпорту компанія реалізує у відповідності до Постанови Кабінету міністрів України за №234 від 09.03.2022 р. “Про заходи, щодо забезпечення в умовах воєнного стану безперебійного постачання імпортованих харчових продуктів і кормів”. “Інформацією про харчовий продукт надається кожному споживачу за необхідною вимогою”, – йдеться у повідомленні пресслужби на офіційному сайті АТБ.

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