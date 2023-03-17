В Україну завезли небезпечну курятину, в якій виявленно сальмонелу – що відомо

В Україну з Польщі завезли небезпечну курятину. У курячих четвертинах було виявлено сальмонелу

Про це повідомили на сайті Івано-Франківського районного управління ГУ Держпродспоживслужби, інформує НСН

Що відомо

Повідомлення про небезпечний продукт надійшло через систему RASFF.

Зокрема, йдеться про бактерію Salmonella enterica ser. Enteritidis. Під час перевірки продукції сальмонелу виявили у двох із п’яти зразків.

В Україну завезли небезпечну курятину

Виробник продукції – Cedrob SA Трейдер – AMP Logistyka Sp. z o.o., а отримувач – ТОВ “Візія Трейд” у Черкасах. У відомстві попередили реалізаторів товарів, що у разі виявлення небезпечної куртини їм варто повідомити відповідні органи.

Також у соцмережах поширюються маніпуляції, що нібито небезпечну курятину з Польщі було завезено в Україну навмисне. Однак, аналітики проєкту VoxCheck заявили, це фейк.

Зазначається, що польська компанія виступала лише посередником між компаніями Єгипту й України. Загалом єгипетський виробник постачав м’ясо також у Латвію, Анголу, Екваторіальну Гвінею, Ліберію та Коморські острови. Усі країни отримали повідомлення з проханням вивести товар із ринку.

Ознаки захворювання

Інкубаційний період сальмонельозу може тривати від декількох годин до двох днів.

Інфекції, викликані сальмонельозними хробаками, найчастіше зустрічаються у вигляді гострого гастроентериту або гострої діареї. З’являються нудота та блювота, пронос, спазматичні болі у животі та підвищення температури до 39°С.

Зазвичай, самостійно відрізнити сальмонельоз складно, оскільки його симптоми типові і для харчового отруєння, а в деяких випадках нагадують апендицит.

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