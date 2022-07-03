В Україні зросла кількість вакансій і зарплати – 10 популярних професій під час війни

Після початку війни в Україні кількість вакансій скоротилася у 15 разів. Проте вже у травні ринок праці став потроху відновлюватися, і у червні зросла кількість вакансій. 10 популярних професій

Лише у Києві втричі зросла кількість пропозицій щодо роботи на повний робочий день у сфері будівництва. Збільшилась і кількість вакансій у торгівлі, сфері логістики, комунікацій, тощо. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, за даними OLX Робота, кількість пропозицій по роботі зросла у Києві, а також у центрі та на заході України. Зокрема, збільшилася кількість відкритих вакансій у сфері будівництва та у кол-центрах. Користуються попитом спеціальності у сфері клінінгу, виробництва та робітничі спеціальності. В офісах найбільше потребують працівників у сфери торгівлі та логістики. При цьому починає підвищуватися рівень зарплат, які на початку війни різко впали.

До десятки найпопулярніших професій за кількістю вакансій на сьогоднішній день входять:

водій – 20 тис. грн.;

продавець – 10 тис. грн.;

вантажник – 11 тис. грн.;

різноробочий – 9 тис. грн.;

охоронець – 9 тис. грн.;

швачка – 14 тис. грн;

кур’єр – 22,5 тис. грн;

кухар – 11 тис. грн;

перукар – 12 тис. грн;

доглядальниця – 8,5 тис. грн.

Найвищі зарплати роботодавці на сьогоднішній день пропонують далекобійникам – до 50 тис. грн. Водій бульдозера може отримувати до 27,5 тис. грн, водій таксі – від 25 тис. грн, штукатур та комбайнер також від 25 тис. грн.

У яких містах України максимум вакансій і висока зарплата під час війни