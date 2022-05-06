В Україні зміняться ціни на соняшникову олію: що вплине на вартість

В Україні зміниться ціна на соняшникову олію – вона подешевшає, але це стосуватиметься лише опту. Роздрібна ціна продукту залишиться незмінною

Такий прогноз зробив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАТ) Андрій Ярмак. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На сьогоднішній день 1 літр олії в Україні коштує від 60 грн до 70 грн. За словами експерта, стрімке подорожчання цього продукту в 2021 було пов’язане з відкритим ринком, через що вартість встановлювалася за експортною ціною. Наразі ринок повністю закритий.

Україна суттєво знизила експорт соняшникової олії в умовах війни. Оскільки наша країна є головним світовим експортером олії, а зараз збувати продукцію немає можливості, то довелося знизити ціни для українських споживачів.

Найближчим часом олія може ще більше подешевшати, якщо війна продовжиться і кордони не відкриються.

Планується, що на фоні війни зменшуватиметься обсяг виробництва соняшникової олії, а частина заводів – закриються. Ціна довго протримається на рівні собівартості, прогнозує експерт. Разом з тим, існує варіант заміни соняшникової олії на соєву, пальмову та рапсову олії. Якість її буде однозначно гірша.

В Україні регулюватимуть ціни на соняшникову олію – що зміниться

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