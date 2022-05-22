В Україні зміниться зарплата вчителів – роз’яснення Міносвіти

Українські вчителі масово скаржаться на невиплату зарплати. Затримки з виплатою заробленого почались і в регіонах, і в столиці. Крім того, зарплата вчителів стала нижчою. У Міносвіти розповіли в чому причина

Причину скорочення зарплат учителів роз’яснили в Міносвіти. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Як з’ясувалось, освітню субвенцію уряд скоротив на 10% ще постановою від 1 квітня. Внаслідок зменшення загальних видатків на освіту, зарплату вчителям також буде скорочено на 17%. Тобто, щомісяця вони отримуватимуть в середньому на 17% менше, ніж раніше. Так триватиме, принаймні, із червня по грудень поточного року.

Аналогічна ситуація із виплатою зарплат спостерігається і в інших бюджетних галузях. Всюди заробітки стали меншими. Усі заощаджені на цьому гроші ідуть до резервного фонду держбюджету, з якого беруть кошти на фінансування ЗСУ.

Затримка із виплатою заплат, навіть зменшених, очевидно, відбувається через касові розриви єдиного казначейського рахунку. Тобто, гроші на фінансування зарплат і соціальних виплат не встигають надходити до бюджету або надходять у неповному обсязі. Через це виникають затримки з виплатою зарплат.

“Офіційних заяв Міністерства фінансів чи Держказначейства з цього приводу ще не було. Казначейство не пропускає фінансування навіть за захищеними статтями видатків – заробітні плати, соціальні виплати у багатьох бюджетних установах поки що на паузі”, – йдеться у повідомленні Центру аналізу публічних фінансів і публічного управління.

Оскільки війна триває, і наразі немає ніяких потужних чинників, що посприяли би швидкому відновленню економіки, слід очікувати, що такі касові розриви виникатимуть постійно. Причому, що довше триватиме війна, тим тривалішими вони будуть.

Як зміниться зарплата вчителів в Україні під час війни