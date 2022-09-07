В Україні змінять правила розрахунку пенсії під час війни – формула нарахування виплат

Нові правила дають змогу розмір зарплати не враховувати при розрахунку пенсії, проте враховувати отриманий стаж

Українцям, які вирішили виходити на заслужений відпочинок, дозволять не зважати на розмір зарплати після 24 лютого.

Це дозволить отримувати вищі виплати та не враховувати період, коли офіційна зарплата у левової частки працюючих різко скоротилася.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Хвиля”.

Це випливає із законопроекту №7453, який уже підписав президент. Пенсії в Україні вважають за формулою: співвідношення власної зарплати до середньої помножити на стаж у роках, 1% та на середню зарплату в країні за три роки. Таким чином, що нижча власна зарплата, то меншою буде пенсія.

Нові правила дають змогу розмір зарплати не враховувати при розрахунку пенсії, проте враховувати отриманий стаж. Така норма вигідна далеко не всім. Наприклад, українці, які захищають країну у складі ЗСУ, у період воєнного стану отримують підвищені зарплати. Тому їм облік доходу у період воєнного стану дозволить отримувати вищу пенсію у майбутньому.

За січень-липень 2022-го Пенсійний фонд отримав 216,4 млрд грн, а за аналогічний період минулого року лише 187,7 млрд грн. Доходи зростають щомісяця. Наприклад, лише у липні ПФУ отримав 33,2 млрд грн (а у липні 2021-го – 27,9 млрд грн). У той час як економіка України руйнується, падає ВВП, бюджет фінансується за рахунок міжнародних грантів та кредитів, фінансова ситуація у ПФУ значно покращилася.

Солідарна система показала свою стійкість. Така ситуація легко пояснюється, каже старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень при НАН України Лідія Ткаченко. Справа в тому, що близько 1 млн. українців стали військовослужбовцями, всі вони можуть претендувати на доплату до зарплати у розмірі 30 тис. грн. А ті, хто перебуває на передовій –100 тис. грн.

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