В Україні збільшилася кількість вакансій на робітничі спеціальності: яку зарплату пропонують

Тенденції на ринку праці в Україні за час війни змінилися. Більше затребуваними стають робітничі спеціальності. Яких саме фахівців шукають і яку зарплату пропонують

Кількість актуальних вакансій у сфері робітничих спеціальностей у червні збільшилася на 20%.

За даними порталу grc.ua, роботодавці найчастіше шукають монтажників, вантажників, комплектувальників та пакувальників товарів, електриків та кабельників. на сайті TODAY.UA.

Роботодавці готові взяти на роботу людей без досвіду роботи або з мінімальним досвідом. Досвід від 3 до 6 років потрібен лише у 4% актуальних вакансіях, а досвідченіші фахівці затребувані лише у 2% вакансіях.

У воєнний час багато українців залишилися без роботи, а робочу спеціальність можна здобути за короткий час.

Найчастіше роботодавці шукають монтажників – 14% від усіх пропозицій на порталі з пошуку вакансій, іншими за кількістю пропозицій вантажники – 13%, на третьому місці комплектувальники та пакувальники товарів – 10% від усіх актуальних вакансій.

При цьому найвищі зарплати готові сплачувати слюсарям та механікам – близько 20,8 тис. грн. Найнижчі оклади у вакансіях на посаду комплектувальника – близько 10 тис. грн.

У яких містах України максимум вакансій і висока зарплата під час війни