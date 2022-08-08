В Україні затверджено розмір штрафу за дискримінацію на ринку праці – яку суму доведеться заплатити

В Україні затверджено розмір грошового покарання за дискримінацію на ринку праці. Його застосовуватимуть до роботодавців, які розмістили дискримінаційну рекламу щодо прийому на роботу

Штраф 65 тисяч гривень передбачено за дискримінацію за будь-якою ознакою. Про це стало відомо із повідомлення Соціальної інформаційної платформи. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Розмір штрафу за порушення вимог щодо реклами з працевлаштування затверджено Кабінетом міністрів.

Закон забороняє будь-який вид дискримінації щодо прийому на роботу. Таким чином, в оголошенні про найм не може бути обмежень за віком, статтю, національністю, кольором шкіри, релігійними і політичними переконаннями або сексуальною приналежністю. Загалом будь-які обмеження, не пов’язані з характером роботи, будуть піддаватися адміністративному покаранню.

Розмір штрафу за подібні дискримінаційні умови прийому на роботу становитиме 10 мінімальних зарплат. На сьогодні це – 65 тисяч гривень. А з 1 жовтня, якщо мінімалку підвищать, то штраф уже дорівнюватиме 67 000.

Стягнення штрафу буде здійснюватися таким чином:

1. Розпорядження про накладення штрафу буде підготовлено Держслужбою України з питань праці та направлено роботодавцю, який розмістив дискримінаційну рекламу щодо прийому на роботу.

2. Рекламодавець має сплатити штраф 65000 гривень за місцем його реєстрації протягом 15 днів із дня отримання документа про грошове стягнення.

Закон залишає за роботодавцями право оскаржити рішення про стягнення штрафу в суді.

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