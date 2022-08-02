В Україні запускають пільгову іпотеку : хто зможе отримати позику під 0%

Попри війну, в Україні запускають пільгову іпотеку. Нова програма “Українська мрія” дещо відрізнятиметься від програми “Доступне житло”, що діяла раніше. Хто зможе отримати позику під 0%

Про умови нової іпотечної програми, розповіло видання budport, посилаючись на роз’яснення представниці одного з вітчизняних банків. Отже, пільгова іпотека надаватиметься під 0, 3 і 7% – залежно від категорії отримувачів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Найвигіднішу іпотеку під 0% обіцяють давати для військових та ветеранів війни. На 3%-у позику можуть розраховувати медики, і для ВПО дадуть іпотеку під 7%.

Загалом же, є шість пільгових категорій, які можуть розраховувати на пільгову іпотеку:

поліцейські,

військові,

ветерани війни,

медичні працівники,

педагоги та науковці,

внутрішньо переміщені особи.

Решта громадян можуть також розраховувати на таку позику, але тільки в останню чергу.

Основні умови пільгової іпотеки “Українська мрія” такі:

мінімальний початковий внесок – 10%;

термін позики – 20 років;

обов’язкове страхування житла від знищення та пошкодження;

об’єкт іпотеки – квартира або майнові права;

нормативна площа житла, що надається для сім’ї з однієї особи становить не більше як 52,5 квадратні метри загальної площі та додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім’ї.

При цьому пільгова іпотека має обмеження за вартістю квадратного метра житла. Тобто, ця вартість не має перевищувати такі межі:

гранична вартість 1 квадратного метра загальної площі житла для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла, визначену Мінрегіоном та збільшену у 2,5 раза;

для міст з населенням понад 300 тисяч осіб, а також населених пунктів, розташованих за 15 кілометрів від Києва та обласних центрів – у 2 рази;

для міст з населенням від 100 тисяч до 300 тисяч осіб у 1,75 раза;

для інших населених пунктів – опосередковану вартість у відповідному регіоні.

Подавати документи на отримання іпотеки під 0% та під інші пільгові відсотки треба буде через Дію

“Заявку одразу будуть отримувати всі банки-учасники програми і подавати своє рішення також через Дію. А позичальник обиратиме банк, з яким він захоче далі спілкуватися”, – пояснила представниця банку.

При цьому банк, в якому позичальник буде брати іпотеку, отримає про нього додаткову інформацію. В обраному банку позичальник також матиме змогу обрати собі і житло, яке він купуватиме.

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