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В Україні запускають пільгову іпотеку : хто зможе отримати позику під 0%

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Попри війну, в Україні запускають пільгову іпотеку. Нова програма “Українська мрія” дещо відрізнятиметься від програми “Доступне житло”, що діяла раніше. Хто зможе отримати позику під 0%

Про умови нової іпотечної програми, розповіло видання budport, посилаючись на роз’яснення представниці одного з вітчизняних банків. Отже, пільгова іпотека надаватиметься під 0, 3 і 7% – залежно від категорії отримувачів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Найвигіднішу іпотеку під 0% обіцяють давати для військових та ветеранів війни. На 3%-у позику можуть розраховувати медики, і для ВПО дадуть іпотеку під 7%.

В Україні запускають пільгову іпотеку : хто зможе отримати позику під 0%

Загалом же, є шість пільгових категорій, які можуть розраховувати на пільгову іпотеку:

  • поліцейські,
  • військові,
  • ветерани війни,
  • медичні працівники,
  • педагоги та науковці,
  • внутрішньо переміщені особи.

Решта громадян можуть також розраховувати на таку позику, але тільки в останню чергу.

Основні умови пільгової іпотеки “Українська мрія” такі:

  • мінімальний початковий внесок – 10%;
  • термін позики – 20 років;
  • обов’язкове страхування житла від знищення та пошкодження;
  • об’єкт іпотеки – квартира або майнові права;
  • нормативна площа житла, що надається для сім’ї з однієї особи становить не більше як 52,5 квадратні метри загальної площі та додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім’ї.

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При цьому пільгова іпотека має обмеження за вартістю квадратного метра житла. Тобто, ця вартість не має перевищувати такі межі:

  • гранична вартість 1 квадратного метра загальної площі житла для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла, визначену Мінрегіоном та збільшену у 2,5 раза;
  • для міст з населенням понад 300 тисяч осіб, а також населених пунктів, розташованих за 15 кілометрів від Києва та обласних центрів – у 2 рази;
  • для міст з населенням від 100 тисяч до 300 тисяч осіб у 1,75 раза;
  • для інших населених пунктів – опосередковану вартість у відповідному регіоні.

Подавати документи на отримання іпотеки під 0% та під інші пільгові відсотки треба буде через Дію

“Заявку одразу будуть отримувати всі банки-учасники програми і подавати своє рішення також через Дію. А позичальник обиратиме банк, з яким він захоче далі спілкуватися”, – пояснила представниця банку.

При цьому банк, в якому позичальник буде брати іпотеку, отримає про нього додаткову інформацію. В обраному банку позичальник також матиме змогу обрати собі і житло, яке він купуватиме.

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