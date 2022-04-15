В Україні закликають людей не ігнорувати сирени – в чому причина

Українців просять не ігнорувати сирени.Протягом кількох наступних днів є суттєва небезпека ракетних ударів, тому громадянам рекомендовано використовувати укриття в разі повітряної тривоги і не ставитися до попереджень легковажно

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Українська Правда.

Росія може вдатися до спроб атакувати великі українські міста з повітря. Найбільша загроза ракетних атак – до 18 квітня включно.

Розвідники після отримання даних про бажання ворога реалізувати такий план нагадують – у разі повітряної тривоги потрібно переміститися в укриття.

Чому часто звучать сирени?

Сигнал “Повітряна тривога” вмикають, якщо якийсь засіб повітряного нападу (літак, ракета) уже випущений у бік вашої області або міста. Завчасно виявляють це фахівці. Ніхто не знає, чи спрацює ППО, чи зіб’ють цю ракету, але якщо навіть і зіб’ють, то немає гарантії, що уламки не впадуть на ваш будинок. Тому сирени звучать щоразу, коли з’являється небезпека, і важливо під їхні звуки бігти в укриття або сховатися в надійному місці у квартирі.

Чому сирени іноді звучать, але нічого не відбувається?

Повітряна тривога оголошується, коли сили ППО сповіщають про рух ворожих літаків у напрямку області або є підтвердження запуску балістичних ракет. Точне місце, куди може влучити ракета чи який населений пункт атакує літак, одразу визначити важко, тому сирени вмикають щоразу, як з’являється загроза.

Скільки є часу щоб сховатися?

Це залежить від засобу повітряного нападу, висоти та швидкості польоту, відстані до місця запуску (вильоту). Враховуючи сьогодення, для міста Києва, наприклад, орієнтовний час реагування на сигнал сирени складає від 10 хвилин. У зоні проведення активних бойових дій для нанесення ударів по наземних цілях використовують засоби нападу, такі як міномети чи артилерія різних калібрів. Вони розташовані здебільшого близько до лінії бою, тому інколи неможливо своєчасно реагувати сиреною на напади. Тож за таких обстрілів краще одразу йти в укриття і не виходити до їхнього закінчення.

Загроза ракетного удару — онлайн-карта повітряних тривог в Україні