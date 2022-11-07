В Україні заборонили продаж ліків одній категорії населення

Цієї осені український уряд вніс зміни до правил продажу лікарських засобів. Продаж ліків одній групі населення опинився під забороною. Про кого йдеться

Йдеться про громадян, які не досягли 14-річного віку. Про такі зміни повідомили на сайті Кабінету Міністрів України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Тепер в Україні фармацевтам заборонено проводити продаж лікарських засобів особам, яким на момент покупки ще не виповнилося 14 років. При підозрі, що покупець може бути молодшим за зазначений вік, працівник аптеки зобов’язаний звернутися до нього з проханням підтвердити свій вік документально. Жодні засоби комунікації (телефонна розмова або відеодзвінок від старшої особи) не можуть бути аргументом, що дозволяє продаж лікарського засобу.

В Україні заборонили продаж ліків громадянам, які не досягли 14-річного віку

Тобто, якщо у вашої бабусі підвищився артеріальний тиск, то ніхто таблеток вам не продасть, поки ви не досягнете 14-річного віку. Але, на жаль, на той час бабусі вже може не бути. Також, якщо ваші батьки запідозрили у себе симптоми Covid-19, то за ліками їм все ж таки доведеться з’явитися в аптеку особисто.

У доповненні, внесеному Кабміном до пункту 162 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), зазначається:

“Реалізація (відпуск) лікарських засобів (у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем дистанційним способом) малолітнім особам, а також доставка лікарських засобів кінцевому споживачеві — малолітній особі забороняється… У разі відмови покупця надати такий документ (що засвідчує його вік, – авт.), реалізація (відпуск) лікарських засобів цій особі забороняється”, – пишуть у доповненні.

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