В Україні вже з наступного року заборонять ртутні термометри. Це передбачено законопроектом, ухваленим наприкінці травня. Чим замінять ртутні термометри

В Україні вводять заборону на ртутні термометри. Крім них, також потраплять під заборону й інші прилади, що містять ртуть: деякі види люмінесцентних ламп, барометри, деякі батарейки і навіть дещо з косметики.

Про це повідомив колишній депутат Київради Костянтин Яловий, інформує НСН.

Як зазначається, це передбачено законопроектом №0199, ухваленим наприкінці травня. Наразі він перебуває на підписі у президента.

Так, Україна приєдналася до Мінаматської конвенції, яка обмежує видобуток та використання ртуті. Тому поза законом виявляться, наприклад, термометри, прилади для вимірювання тиску, певні види батарейок та люмінесцентних ламп, барометри та навіть деяка косметика.

В Україні заборонять ртутні термометри – чим їх замінять

В оборонній промисловості деякі прилади, що містять ртуть, все ж таки залишаться. Для них законом зроблено винятки.

“У прийнятому Україною законі є кілька винятків – вони стосуються переважно оборонної промисловості, а також приладів, які не мають альтернативи”, – зазначив Яловий.

Ртуть – дуже токсичний рідкий метал, який накопичується в організмі людини і може призвести до смерті. Вдихання парів ртуті призводить до ураження центральної та периферичної нервової системи, а також до ураження нирок та інших внутрішніх органів. Крім того, контакт вагітної жінки із ртуттю може призвести до розвитку тяжких аномалій у плоду. Тому вже багато країн приєдналися до Мінаматської конвенції для того, щоби скоротити використання цього небезпечного металу.

Костянтин Яловий також нагадав про техногенну аварію, що сталася на київському заводі “Радикал”. Там було демонтовано один із корпусів, в якому також було знищено резервуари із залишками ртуті. Таким чином, у повітря потрапили ртутні пари, які потім забруднили 4 гектари території навколо цього підприємства.

Єдиний мінус у всіх цих заборонах – в тому, що українцям доведеться звикати до нових засобів вимірювання температури, адже ртутні термометри відійдуть у минуле.

“З іншого боку – це позбавить мільйони українських сімей від звичного нам ртутного термометра. Які альтернативи – електронний чи інфрачервоний термометри”, – перелічив варіанти екс-депутат Київради.

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