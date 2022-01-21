В Україні з’являться банкомати банку monobank

В Україні незабаром з’являться банкомати онлайн-банку monobank

Про це повідомляє на своїй сторінці один із співзасновників банку Олег Гороховський. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Рубрика.

Він назвав банкомати “котоматами”. За його словами, у кожного банкомату буде кличка.

“Пропонуйте ваші варіанти імен і ті котячі імена, які наберуть найбільше ваших лайків, дістануться п’яти нашим котоматам, а автори цих п’яти коментарів отримають наші платинові карти, монопиво і мерч”, – написав Гороховський.

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