Нацбанк під кінець 2021 року випустить пам’ятні нові банкноти номіналами 50 та 1000 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України. Це останні купюри у даній колекції. Їх вихід запланований на 22 грудня 2021 року

Нові банкноти матимуть на лицьовому боці нанесену символіку до відзначення 30-х річниці Незалежності України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Банкноти зроблені за зразком 2019 року і включають ті самі елементи захисту. Додатково на лицьовому боці пам’ятних 50 та 1000 гривень на місці водяного знаку нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святковий напис “30 років Незалежності України”. Цей напис поступово змінює колір при зміні кута нахилу банкноти.

Пам’ятні банкноти Нацбанку є дійсним платіжним засобом України та обов’язкові до прийому без будь-яких обмежень щодо їх номіналу до всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та перекази. Тираж нових 50 та 1000-гривневих банкнот не повідомляється.

Такі гроші можна замовити онлайн. Крім того, їх продаватимуть через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку. Ціна пам’ятної банкноти номіналом 50 гривень становитиме 64 гривні, пам’ятна банкнота номіналом 1000 гривень коштуватиме 1015 гривень.

Які банкноти найчастіше підробляють в Україні