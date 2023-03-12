В Україні з’являться “розумні” лічильники газу – кому і коли їх встановлюватимуть

В Україні розробили “розумні” лічильники газу зі зручною смарт-системою. Що це за прилади та коли мають виготовити першу партію

Про це повідомляє Регіональна газова компанія, інформує НСН

Прилади обліку поєднують мембранний лічильник та вбудований у корпус смарт-модуль з модемом. Завдяки модему прилад в автоматичному режимі передаватиме у газорозподільну компанію дані про споживання газу.

Коли обіцяють виготовити першу партію

Першу партію – 16 тисяч лічильників – буде виготовлено вже в 2023 році. Нові лічильники хочуть встановлювати у новобудовах.

Також фахівці планують безкоштовно замінювати старі прилади обліку, які не пройшли перевірку, новими лічильниками.

Це буде можливо після того, як Нацкомісія з регулювання енергоринку та комунальних послуг передбачить кошти на ці завдання.

В Україні з’являться “розумні” лічильники газу

“Нові лічильники будуть встановлюватись як в рамках інвестиційної програми, так і призначатись для комерційного продажу. Нове встановлення – це зазвичай забудовники. У рамках інвестпрограми новими лічильниками ми будемо замінювати старі, які не пройшли повірку”, – пояснив керівник напряму “Розробки та дослідження” РГК Ярослав Хаврель.

За його словами, оператори газорозподільчих мереж, які працюють під брендом РГК, у рамках інвестпрограми безкоштовно замінять новими лічильниками старі прилади обліку, які не пройшли перевірку.

В Україні встановлено понад 10 млн лічильників газу у побутових споживачів, з яких тільки кілька десятків тисяч мають smart-системи. Іншим споживачам доводиться щомісяця передавати свідчення своїх лічильників.

“Це просто зручно, навіть коли ви нікуди не виїжджали, вам не слід турбуватись про передачу свідчень на початку кожного місяця”, – додав Ярослав Хаврель.

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