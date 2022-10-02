В Україні виплачуватимуть соцдопомогу понад 3000 гривень: хто зможе отримати

В Україні планують виплачувати соцдопомогу понад 3000 гривень для найбідніших громадян. Але, щоб отримувати такі гроші, громадяни мають відповідати низці умов

Такими планами поділилась міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За словами чиновниці, зараз у Мінсоцполітики працюють над проектом, що має на меті поліпшення фінансової підтримки держави для українців, які опинилися за межею бідності через війну.

“Це буде ще один формат, який дозволить нам гнучко й дуже адресно підходити до забезпечення соціальних прав людей, не прив’язуючись до прожиткового мінімуму чи прив’язуючись не лише до нього”, – каже очільниця профільного міністерства.

Отже, за її словами, деяким українцям мають намір виплачувати соцдопомогу в розмірі, що на 50% перевишуватиме прожитковий мінімум (ПМ). Тобто, якщо навіть брати за основу теперішній ПМ для осіб, що втратили працездатність (а для цієї категорії громадян ПМ найнижчий – 2027 гривень), то вийде сума понад 3000 гривень.

Але таку соцдопомогу даватимуть не всім зубожілим українцям. Є певні критерії, яким має відповідати претендент на такі виплати. Перш за все, він має займатись активними пошуками нового способу заробітку, а не здатись на милість обставинам.

“Це збільшення стосуватиметься всіх категорій громадян у разі, якщо людина не може працювати з об’єктивних причин, якщо її сьогоднішній дохід не дозволяє забезпечувати базові потреби, і якщо людина готова активно включатися до повернення собі економічної самостійності”, – поділилась Оксана Жолнович.

Втім, чиновниця не стала уточнювати, як визначатимуть активність підопічних щодо повернення собі економічної самостійності, і на які вікові групи буде розраховано така допомога. Очевидно, йдеться про громадян працездатного віку.

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